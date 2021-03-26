شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تغلق على انخفاض بعد 4 جلسات من الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الخميس بعد أربع جلسات متوالية من الارتفاع، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك في انتظار الأسواق لإعلان وزارة الزراعة الأمريكية في الحادي والثلاثين من مارس عن تقريرها الفصلي (عن الربع السنوي الاول) فيما يتعلق بحجم المساحات المزروعة والمخطط زراعتها بالصويا والذرة والقمح وأيضا حجم المخزونات في الولايات المتحدة.



ومن المتوقع انتعاش الطلب على السلع الزراعية كالصويا والذرة المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي، وذلك بالتزامن مع سياسات إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والنظيفة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 1.2% إلى 14.14 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 14.31 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 14.10 دولار.