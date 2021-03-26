شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض متأثراً بصعود الدولار وصدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض في الأسبوع الماضي إلى 684 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائجة كورونا.



وحققت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمو بنسبة 4.3% خلال الربع السنوي الأخير من عام 2020، متجاوزا توقعات بنمو نسبته 4.1%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% أو ما يعادل 8.10 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1725.1 دولار للاوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1744.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1720.3 دولار.