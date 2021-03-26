شكرا لقرائتكم خبر عن قوة الدولار تدفع الفضة للإغلاق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية قوية.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض في الأسبوع الماضي إلى 684 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائجة كورونا.



وحققت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمو بنسبة 4.3% خلال الربع السنوي الأخير من عام 2020، متجاوزا توقعات بنمو نسبته 4.1%.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار عند التسوية بنسبة 0.7% أو ما يعادل 18 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.05 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 25.255 دولار في حين سجل أقل سعر عند 24.435 دولار.