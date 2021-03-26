شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعاود الارتفاع رغم زيادة وتيرة إصابات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من صعود الدولار الأمريكي وزيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول حول العالم لا سيما في أوروبا.



واضطرت بعض الدول في أوروبا لإعادة وتشديد قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس "كورونا" مع ارتفاع الإصابات، وذلك على الرغم من توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 125 مليون حالة على مستوى العالم، في حين يقترب عدد الوفيات من مليونين و762 ألف حالة وفاة.



وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة تسرع الخطى من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات لقاحات مختلفة للوقاية من فيروس كورونا.



وكشفت مصادر حكومية عن أن رئيس الوزراء "بوريس جونسون" قرر الحصول على أول جرعة من لقاح "أوكسفورد – أسترازينيكا" المثير للجدل والذي تم تعليق استخدامه في عدة دول في الآونة الأخيرة بعد وفاة عدة أشخاص بجلطات رئوية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3735، وسجل أعلى سعر عند 1.3746 وأقل سعر عند 1.3670.