شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عقب بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض في الأسبوع الماضي إلى 684 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائجة كورونا.



وحققت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمو بنسبة 4.3% خلال الربع السنوي الأخير من عام 2020، متجاوزا توقعات بنمو نسبته 4.1%.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكنه يرى أنه سينمو بقوة في عام 2021، في حين ذكرت وزيرة الخزانة "جانيت يلين" بأنها تتوقع بلوغ وتيرة التوظيف الكاملة في عام 2022.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.