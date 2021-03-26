الاقتصاد

الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عقب بيانات اقتصادية إيجابية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عقب بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عقب بيانات اقتصادية إيجابية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.


وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض في الأسبوع الماضي إلى 684 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائجة .


وحققت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمو بنسبة 4.3% خلال الربع السنوي الأخير من عام 2020، متجاوزا توقعات بنمو نسبته 4.1%.


كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكنه يرى أنه سينمو بقوة في عام 2021، في حين ذكرت وزيرة الخزانة "جانيت يلين" بأنها تتوقع بلوغ وتيرة التوظيف الكاملة في عام 2022.


وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا