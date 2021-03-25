شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تتحدىوتطلق صـاروخين في البحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في تحدٍ للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أطلقت كوريا الشمالية، أمس الخميس، صاروخين في بحر اليابان،في تجربة تمثّل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعلن إطلاق الصاروخين أولاً في سيؤول،حيث قالت رئاسة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنّ «مقذوفين غير محدّدين» أُطلقا في بحر اليابان ، واجتازا مساراً بطول 450 كيلومتراً وعلو بلغ أقصاه 60 كيلومتراً.

وفي طوكيو، أكّد رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، أنّ المقذوفين اللذين أطلقتهما بيونج يانج كانا صاروخين باليستيين. وقال سوجا لصحفيين «هذا يهدّد السلم والأمن في بلدنا والمنطقة، كما أنّه ينتهك قرار الأمم المتحدة». وجاء إطلاق هذين الصاروخين بعد زيارة إلى المنطقة قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكين، ولويد أوستن، لمناقشة قضايا التحالف والأمن في المنطقة، ولا سيما قدرات كوريا الشمالية النووية والصاروخية طويلة المدى.

إلا أن مسؤولين أمريكيين قللوا لاحقاً من أهمية هذين الصاروخين، موضحين أنهما يصنفان في «خانة النشاطات العسكرية الطبيعية للشمال».

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن التجارب الصاروخية الكورية الشمالية، لا تشكل تهديداً لروسيا.

(وكالات)