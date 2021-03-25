شكرا لقرائتكم خبر عن سرور بن محمد: فقيد البلاد يتمتع بالشخصية المتمرسة في العمل الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدد سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، مآثر فقيد البلاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وذلك من خلال رفقته معه منذ العام 1974 قائلاً: «إن الفقيد معروف بتواضعه وابتسامته وترحابه بالناس في مجلسه، فهو رجل بشوش وأخ وصديق، رافقته من خلال أدوار وطنية مختلفة وعبر اللجان التنفيذية، فهو يتمتع بالشخصية المتمرسة في العمل الوطني، ولديه خبرة عالية في الإدارة، ودائماً ما يوافقنا الرأي في العديد من القضايا».

وأضاف سمو الشيخ سرور بن محمد: «الفقيد له بصمات واضحة تركها في مجال العمل الإنساني، وقد سافرت معه منذ زمن بعيد إلى بريطانيا لبناء مركز إسلامي هناك، كما أن أياديه البيضاء امتدت إلى أمريكا الجنوبية التي بنى فيها العديد من المراكز والمساجد الإسلامية، وأيضاً في القارة الإفريقية كان يقوم ببناء المساجد، ولا يكتفي بذلك بل يبني معها المستوصف الطبي ويمول حفر الأبار، داعياً الله عز وجل بالرحمة والمغفرة لفقيد البلاد، وأن يحفظ الإمارات وقيادتها وشعبها».