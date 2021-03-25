شكرا لقرائتكم خبر عن "صعوبات التعلم" ينظم دورة من مشروع الاستكشاف الافتراضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة :”الخليج 365”

ينظم مركز الشارقة لصعوبات التعلم دورته الثالثة من مشروع الاستكشاف السنوي الافتراضي، الفريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وهو يعنى بذوي صعوبات التعلم، وذلك بالتعاون مع كلية بيكن «فلوريدا» ومؤسسة الشارقة للفنون، خلال الفترة من 27 مارس الجاري ولغاية 1 أبريل المقبل.

وقد ارتأى القائمون على المشروع تحديد شعار الدورة بعنوان «طور نفسك» وذلك لتشجيع الطلبة على التفكير النقدي والطرق الفعالة للتكيف واستخدام أساليب التعلم المختلفة، إضافة إلى توعيتهم بطرق التغلب على صعوبات التعلم.

الدكتورة هنادي السويدي مديرة المركز أكدت أن المشروع سيستمر على مدى 6 أيام، ومن خلاله سيتم استقطاب المشاركين من ذوي صعوبات التعلم «ذكوراً وإناثا» من عمر 14 ولغاية 22 سنة من داخل الدولة وخارجها، علماً بأن ولأول مرة تم تحديد سعر التسجيل ليكون 250 درهما فقط للطالب وخصم 20 % للمجموعات ، وأشارت إلى أنه يوجد تقييم يجريه اختصاصيو المركز لكل مشارك، وذلك للتأكد من قدرته على الاستفادة بشكل مناسب من المشروع، داعية أولياء أمور الطلبة في الإمارات والوطن العربي

إلى تسجيل أبنائهم في البرنامج للاستفادة من الورش.

كذلك أشارت إلى أن الفرصة ما تزال متاحة للتسجيل عبر الرقم المخصص - 9949888 -054 وأوضحت أن المشاركين سيحصلون على شهادات معتمدة من كلية بيكن - فلوريدا ، كما يحصل المتميزون على هدايا قيمة من المركز.