شكرا لقرائتكم خبر عن سباق فرنسا للدراجات 2023 ينطلق من بيلباو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير محلية، الخميس، أن سباق فرنسا للدراجات 2023 سينطلق من بيلباو.

وقالت صحيفة «إل كوريو» التي تصدر في بيلباو، إن المدينة الإسبانية ستستضيف أول مرحلتين من أرفع سباق للدراجات في العالم بعد عامين.

وأضاف التقرير أن بيلباو بدأت التفاوض مع مجموعة أموري سبورت المنظمة لسباق فرنسا في 2016، وتوصلت إلى اتفاق سيشهد عودة السباق إلى إقليم الباسك لأول مرة منذ انطلاقه من سان سيباستيان القريبة في 1992.

وكان من المفترض أن ينطلق سباق فرنسا 2021 في كوبنهاجن، لكن وباء «كوفيد ـ 19» وإعادة ترتيب موعد بطولة أوروبا لكرة القدم التي تستضيف العاصمة الدنماركية مباريات فيها، تسببا في نقل الانطلاق إلى بريست شمال غربي فرنسا.

وستستضيف كوبنهاجن، المرحلة الافتتاحية لنسخة 2022، حيث ستُجرى الأيام الثلاثة الأولى للسباق في الدنمارك.