شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تشارك في ساعة الأرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تشارك هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، «سيوا»، في احتفالات ساعة الأرض هذا العام، والتي تنظمها مختلف دول العالم، غداً السبت، من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء، من خلال إطفاء وتخفيض إنارة عدد من المواقع الحيوية والمعالم البارزة والشوارع في أكثر من 64 منطقة وموقعاً حكومياً وخاصاً، ما يساهم في نشر ثقافة التوعية البيئية وضرورة الاستخدام الأمثل للطاقة والحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية، وسوف يتم الإعلان عن الكميات التي تم توفيرها خلال الاحتفالات بساعة الأرض بعد حصرها في كل المواقع ومشاركات الأفراد.

مدينة الشارقة

وأوضح المهندس حسن الزرعوني، مدير إدارة خدمات الكهرباء في الهيئة، أن المناطق التي سيتم إطفاء وتخفيض الإنارة فيها بمدينة الشارقة، تتضمن أكثر من 38 موقعاً ومبنى حكومياً، وتشمل المنتزه وساحة النخيل والفلج والعزرة والرماقية والسويحات والياش والطرفا والدراري والطلاع والخزامية والقراین والنوف والجرينة، ومواقف مسجد الملك فيصل، والمنطقة المحيطة بالمباني الحكومية باللية والرمثا وموافجة والحزانة والرملة وشرقان ودسمان وسمنان والغبيبة والجزات والفيحا والناصرية وواسط وواجهة المجاز المائية والقصباء وجزيرة العلم وبحيرة خالد (إغلاق جزئي فقط عند الواجهة المائية)، ومیدان الكويت وشارع الشيخ سلطان بن صقر وشارع الشيخ سلطان بن محمد وشارع الشيخ محمد بن سلطان وشارع الزهراء (من مسجد البراء بن عازب إلى كريستال بلازا)، وشارع خالد بن محمد (من شارع الشيخ زايد إلى النعيمية).

وأشاد بالتعاون والتنسيق المشترك بين «سيوا» وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وثمن دور شرطة الشارقة في تأمين المواقع والمعالم التي سيتم إطفاء الإنارة عنها خلال ساعة الأرض ودور جميع الجهات المحلية والاتحادية المشاركة في هذا الحدث العالمي.

خورفكان

من جانبه، أوضح المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان في الهيئة، أن المعالم والمناطق التي سيتم إطفاء إنارة الشوارع بها في مدينة خورفكان تشمل مناطق القادسية واليرموك والشعبية والصناعية وحطين وحياوة ومديفي وشارع كورنيش خورفكان وشارع شيص والنحوة ومعالمها، وتشمل المواقع في مدينة دبا الحصن شارع العقد الفريد وشارع الكورنيش.

وأشار إلى أن مشاركة الهيئة في احتفالات ساعة الأرض تهدف إلى زيادة الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع وإظهار الحلول لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق تفعيل المشاركة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية للحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، وتعميم مبدأ الاستدامة بين مختلف القطاعات المجتمعية.

الوسطى

وأوضح المهندس خليفة الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الوسطى أنه سيتم خلال هذا العام إطفاء إنارة صناعية الذيد بعدد 143 عموداً، وطريق مستشفى الذيد الجديد بعدد 122 عمود،اً وشعبية الخواطر بالذيد 103 أعمدة، وطريق الشريعة بالذيد 38 عموداً.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تأكيد الوعي بضرورة الالتزام بالحفاظ على البيئة والسعي لترسيخ معايير متفوقة في هذا المجال لتوعية فئات وشرائح المجتمع المختلفة والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية والحد من الأثر البيئي ونشر رسالة الحفاظ على البيئة وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المساهمة بشكل فعال في الحفاظ على البيئة والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة الاحتباس الحراري.

كلباء

أما في مدينة كلباء فأكدت المهندسة موزة الزعابي، مدير إدارة كلباء في الهيئة، أن المدينة ستحتفل هذا العام بساعة الأرض من خلال إطفاء الإنارة عن 10 مواقع ومعالم بارزة كرسالة لفت الانتباه إلى أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام الأمثل لها، وتشمل جامعة الشارقة (فرع كلباء)، شارع وادي الحلو (من دوار العلم إلى دوار الحفية)، شارع النادي (أمام طوارئ الكهرباء)، شارع سعد بن أبي وقاص (بجوار سور توزيع الكهرباء)، شارع موسى بن نصير (من دوار حمدان إلى البحر)، وشارع الطريف وشارع أبوبكر الرازي (أمام مطعم كشمير)، وشارع الدحيات (خلف نادي كلباء)، وشارع علي بن أبي طالب (من دوار المفرق إلى دوار المستشفى الجديد)، وشارع مطر بن حمد الزعابي.

وأوضحت أن احتفالات ساعة الأرض تعتبر فرصة للتعبير عن التضامن مع المبادرات العالمية للحفاظ على البيئة ونداء إلى جميع فئات وشرائح المجتمع للتحرك بإيجابية نحو قضايا البيئة ودعوة لكل فرد ومؤسسة للمشاركة والوقوف وإظهار المسؤولية تجاه حاضرنا ومستقبلنا من خلال ترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.