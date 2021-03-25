مع اقتراب حلول شهر رمضان.. تفاصيل 6 جهات حكومية تصرف مكافآت للموظفين: من 450 لـ1500 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - أقرّت عدّة وزارات وجهات حكومية ورسمية في مصر، مكافأة للعاملين بها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ورصد موقع "مصراوي" في التقرير التالي، الجهات التي وافقت على صرف المكافأة حتى اليوم الثلاثاء.

التأمين الصحي

وافق الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، على منح جميع العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها مكافأة بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1500 جنيه.

كما وافق "ضاحي" على صرف 1200 جنيه مكافأة للمتعاقدين بنظام اليومية والساعات (6 ساعات فأكثر)؛ بمناسبة شهر رمضان المعظم، خصمًا من موازنة الهيئة للعام المالي 2020/2021.

وحددت هيئة التأمين الصحي شروط صرف المكافأة لجميع العاملين المعينين والمتعاقدين كل الوقت والمنتدبين والمعارين للعمل بالهيئة، الموجودين بالخدمة حتى اليوم.

ولا تصرف تلك المكافأة للفئات التالية: المحالون إلى المحكمة الجنائية، الموقوفون عن العمل، المعارون والمنتدبون للعمل خارج الهيئة.

هيئة الإسعاف

قررت هيئة الإسعاف المصرية، صرف 450 جنيهًا مكافأة لجميع العاملين بالهيئة؛ تشجيعًا لهم على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.

وشدد الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، على صرف قيمة المكافأة للعاملين على رأس العمل خلال شهر مارس الجاري، على أن يتم الصرف يوم 8 أبريل، قبيل شهر رمضان الكريم.

وزارة الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، صرف مبلغ 450 جنيهًا لجميع العاملين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح وزير الأوقاف، أن ذلك يأتي نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم.

مشيخة الأزهر

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونص قرار شيخ الأزهر، الذي حصل "مصراوي" على نسخة، على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

جامعة الأزهر

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه لجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ نظير جهودهم المخلصة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الجامعة، إنه شدد على ضرورة صرف هذه المكافأة قبيل شهر رمضان المبارك لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعمال؛ نظرًا للجهد المبذول، ودعمًا لهم، وتخفيفًا عن كاهلهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جامعة عين شمس

أصدر محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بصرف مكافأة بمناسبة قُرب شهر رمضان المبارك قدرها 1000 جنيه، للعاملين بالجامعة بمختلف كلياتها، ومعاهدها وإدارتها وفقا للضوابط الآتية:

- تشمل المكافأة العاملين بالجامعة بمختلف كلياتها من (الموظفين- العمال- العمالة المؤقتة - التربية العسكرية - دار الضيافة).

- تصرف المكافأة للمتواجدين بالعمل خلال الفترة من ٢٠٢١/٣/١٦ حتى ٢٠٢١/٣/٣١.

- تصرف المكافأة للعاملين على بند الحصائل من نفس البند الذي يصرف منه راتبه.

- تصرف المكافأة للمنتدبين إلى الجامعة.

- لا يسري صرف المكافأة على السادة الخاضعين لقانون ١١٨ للمهن الطبية.