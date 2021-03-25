أخبار البورصة اليوم الخميس 25-3-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 25-3-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.648 مليار جنيه.





إيقاف تداول 54 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 54 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية لحليج الأقطان، مجموعة عامر القابضة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بلتون المالية القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العبوات الطبية، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، دايس للملابس الجاهزة، اميرالد للاستثمار العقاري، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الدولية للمحاصيل الزراعية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية للمحابس، راية القابضة للاستثمارات المالية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أصول للوساطة في الأوراق المالية، ريكاب للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، العربية للأسمنت، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ليسيكو مصر، المنصورة للدواجن، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العبور للاستثمار العقاري، القاهرة للإسكان والتعمير، دلتا للطباعة والتغليف.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الأهلي للتنمية والاستثمار، الشرقية-ايسترن كومباني، شارم دريمز للاستثمار السياحي، غاز مصر، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، مصر للفنادق، شركة النصر للأعمال المدنية، العربية للصناعات الهندسية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، مصر بني سويف للأسمنت، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، الخليجلية الكندية للاستثمار العقاري العربي.



البورصة تربح 5.9 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.648 مليار جنيه. البورصة تربح 5.9 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.648 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 439.3 مليون ورقة مالية بقيمة 818.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.7 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.47%، والعرب على 7.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 32 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 573.6 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 31.6 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.57%، ليغلق عند مستوى 10870 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 4203 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1842 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1307 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركة العبوات الطبية 4 ملايين سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، 654.5 ألف سهم، 287.5 ألف سهم، 63 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.1 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بالم هيلز للتعمير، 300 ألف سهم، 300 ألف سهم، 654.5 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية 1.4 مليون سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركة العبوات الطبية 4 ملايين سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، 654.5 ألف سهم، 287.5 ألف سهم، 63 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.1 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بالم هيلز للتعمير، 300 ألف سهم، 300 ألف سهم، 654.5 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية 1.4 مليون سهم.





إعمار مصرأعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، توقيع عقد تخصيص 500 فدان بمدينة الشيخ زايد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروع سكني متكامل، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في هذا المشروع إلى 37.8 مليار جنيه.





أوراسكوم كونستراكشون أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، عن قيمة الإيرادات وبلغت 3.4 مليار دولار، وقيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المجمعة 197.8 مليون دولار في نهاية عام 2020، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 25.9 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع 2020 و90.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2020، وبلغ الرصيد النقدي الصافي 358.6 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020 والتدفقات النقدية التشغيلية بلغت 138.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2020، وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.4 مليار دولار أمريكي وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 8.0 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020، بما يتماشى مع المستويات التي تم تحقيقها في نهاية عام 2020

بلغت قيمة العقود الجديدة المجمعة 2.9 مليار دولار أمريكي والعقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 4.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020، حققت مجموعة BESIX إجمالي 4.2 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة وعقود جديدة بقيمة 2.3 مليار يورو في نهاية عام 2020، واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح 0.2313 دولار أمريكي للسهم الواحد (اجمالي 27 مليون دولار أمريكي).