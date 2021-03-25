شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تصدير 7 شحنات من إدكو مارس الجارى وتجهيز شحنتين قبل نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير 7 شحنات غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة خلال شهر مارس الجاري وذلك مابين الشحنات الفورية والعقود طويلة الآجل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” عن تجهيز شحنتين غاز مسال للتصدير قبل نهاية شهر مارس الجاري لافتا أن حجم الشحنة يبلغ حوالي من 150 – 160 ألف متر مكعب غاز مسال.

بلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة في تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم في زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعي ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.