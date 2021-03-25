25 مشروعا سكنيا بمنطقة مكة تضم 68 ألف وحدة و19 مخططا تتيح 35.9 ألف أرض

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وأكد خلال زيارته للمشاريع ضرورة الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المحددة، منوّها بأن الوزارة تحرص على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبي احتياجات ورغبات الأسر السعودية ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر موقع وتطبيق (سكني)، مشددا على متابعة الوزارة المستمرة لنسب إنجاز المشاريع وسير العمل فيها، وذلك في إطار تسهيل التملك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان حقق نجاحات غير مسبوقة على مستوى القطاع، كان أبرزها خدمة (سكني) أكثر من 1.1 مليون أسرة منذ بداية البرنامج في 2017 حتى نهاية 2020، مؤكداً استمرار البرنامج بالشراكة مع المطو رين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة خلال العام الجاري 2021 وفق مستهدفاته لخدمة 220 ألف أسرة جديدة، وتقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم، وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وإتاحة حجز 30 ألف أرض سكنية.
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