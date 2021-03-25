شكرا لقرائتكم خبر 25 مشروعا سكنيا بمنطقة مكة تضم 68 ألف وحدة و19 مخططا تتيح 35.9 ألف أرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله البدير أمس، عددا من المشاريع السكنية في منطقة مكة المكرمة ضمن مشاريع برنامج (سكني) بالشراكة مع القطاع الخاص، واطلع على سير العمل ومستوى الإنجاز في المشاريع، حيث تحتضن منطقة مكة المكرمة 25 مشروعا سكنيا تضم أكثر من 68 ألف وحدة، إضافة إلى 19 مخططا سكنيا تتيح 35.963 أرضا.

وأكد خلال زيارته للمشاريع ضرورة الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المحددة، منوّها بأن الوزارة تحرص على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبي احتياجات ورغبات الأسر السعودية ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر موقع وتطبيق (سكني)، مشددا على متابعة الوزارة المستمرة لنسب إنجاز المشاريع وسير العمل فيها، وذلك في إطار تسهيل التملك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان حقق نجاحات غير مسبوقة على مستوى القطاع، كان أبرزها خدمة (سكني) أكثر من 1.1 مليون أسرة منذ بداية البرنامج في 2017 حتى نهاية 2020، مؤكداً استمرار البرنامج بالشراكة مع المطو رين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة خلال العام الجاري 2021 وفق مستهدفاته لخدمة 220 ألف أسرة جديدة، وتقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم، وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وإتاحة حجز 30 ألف أرض سكنية.