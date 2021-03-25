اتفاقية بين «تبادل» ومؤسسة جسر الملك فهد لتشغيل نظام إدارة الشاحنات

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وأوضح المحيسن أنه عقب التشغيل التجريبي لمشروع «نظام إدارة الشاحنات» في الجانب السعودي منذ يناير 2020، ارتفعت القدرة التشغيلية في المنفذ، وبعد التطور الكبير المشهود يجري العمل على تطبيق نموذج تشغيلي مشابه في الجانب البحريني.
وبين الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن النظام أحدث نقلة نوعية خلال فترة تطبيقه التجريبية، وذلك نسبة إلى إدارته الطاقة الاستيعابية بكفاءة عالية، مشيرا إلى تمتع النظام بالعديد من المزايا، المتمثلة في التطبيق الذكي للتقنيات الحديثة والمتطورة في حجز المواعيد المسبقة، والتتبع الدقيق لحركة الشاحنات، إضافة إلى تنظيم حركة السائقين، وربط النظام مع كل الجهات ذات العلاقة، من خلال شبكة ذكية موحدة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ«تبادل» أن تنفيذ وتشغيل مشروع «نظام إدارة الشاحنات» مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، سيسهل عملية إدارة الشاحنات في الجسر ويقلل الازدحام في الطرق المؤدية للجسر، بجانب تقليل وقت الانتظار للشاحنات، مبينا أن المشروع أدى لتقليص مدة انتظار الشاحنات في الجسر، وذلك من متوسط 4 ساعات إلى 20 دقيقة فقط.
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