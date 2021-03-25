البنك الإسلامي للتنمية يصدر أكبر صكوك استدامة على الإطلاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمع البنك الاسلامي للتنمية مبلغ 2.5 مليار دولار من خلال صكوك الاستدامة، والتي تعد أيضا أكبر إصدار عام بالدولار الأمريكي يتم اطلاقه حتى الآن.

وقد حصل البنك على تصنيف Aaa / AAA / AAA من قبل كل من موديز، وفيتش، وستاندرد اند بورز، مع نظرة مستقبلية مستقرة بتصنيف جميع هذه الوكالات. ونجح البنك في تسعير شهادات الثقة لمدة 5 سنوات بموجب برنامج إصدار شهادات ائتمان بقيمة 25 مليار دولار تم تسعيرها على قدم المساواة مع معدل ربح 1.262%، تدفع على أساس نصف سنوي، وهذا يمثل أول إصدار عام للبنك في عام 2021.

مديرو الاكتتاب المشتركون ومديرو الاكتتاب لهذا الإصدار هم Citi و HSBC و Goldman Sachs International و NATIXIS و Société Générale و Standard Chartered Bank و Warba Bank. وبنك الكويت الدولي وهو المدير المشارك.

وسيتم تخصيص عائدات صكوك الاستدامة لتمويل/ إعادة التمويل المشاريع الخضراء بنسبة 10%، ومشاريع التنمية الاجتماعية بنسبة 90% وهي المشاريع المؤهلة وفقا لإطار التمويل المستدام للبنك الإسلامي للتنمية الذي تم إنشاؤه بما يتماشى مع معايير السندات الخضراء ومعايير السندات الاجتماعية، والمبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة التي نشرتها الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA).

وهذا الإصدار هو ثاني اصدار لصكوك الاستدامة الحاصلة على تصنيف AAA في أسواق رأس المال العالمية، وهو يكمل المبادرات التي قام بها البنك كجزء من استجابته واسعة النطاق للتصدي لفيروس (كوفيد 19) بالدول الأعضاء، كما وهذه المعاملة هي الثالثة القائمة على أساس إطار التمويل المستدام للبنك.

وقد اجتذب الإصدار طلبا قويا من مستثمري الأموال الباحثين عن تنمية استثماراتهم فى إطار آمن من خلال المركز المالي والائتماني القوي للبنك الإسلامي للتنمية وعزز من ذلك تصنيفات البنك AAA من مؤسسات التمويل الدولية، مما أدى لارتفاع الطلب، وبذا تمكن البنك من التسعير بأكثر من 15% بين الإعلان والإغلاق.

وتم الإعلان عن الصفقة يوم 22 مارس، وتم تحديد السعر المبدئي في منطقة منحني متوسط عقود المبادلة بالإضافة إلى 39 نقطة أساس وتم الإصدار في اليوم التالي. ومع الطلب القوي من المستثمرين، تم تسعير الصفقة في النهاية عند MS زائد 33 نقطة أساس، مع معدل ربح إجمالي قدره 1.262% مقابل أكبر إصدار سابق بالدولار الأمريكي في فبراير 2020، والذي حقق معدل ربح 1.809%. ويعتبر هذا من أقل معدلات الربح التي حققها البنك لصكوك عامة بالدولار الأمريكي.

وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار «مع استمرار الجهود العالمية لإيجاد طرق أفضل للاستجابة للوباء الذي لا يزال يجتاح العالم، يعمل البنك الاسلامي للتنمية بكل فخر في تعبئة الموارد ذات التكلفة المنخفضة التي تشتد الحاجة إليها في البلدان الأعضاء وذلك من أجل تحقيق تعاف أخضر مرن ومستدام».

وأضاف «ها هو إصدارنا الثاني من صكوك الاستدامة، وهو أيضًا أكبر إصدار نطلقه على الإطلاق، لنعيد التأكيد مجددا على الحاجة الماسة للتمويل الذي يعزز الاستدامة في عالم يعاني من حالات الطوارئ المناخية فضلا عن تفشي الجائحة. وهذا الإصدار يعكس ثقة مجتمع المستثمرين وتقديرهم للبنك الإسلامي للتنمية ورسالته ونحن نشعر بالامتنان لهذه الثقة وهذا التقدير».

وتابع «أدعو مرة أخرى كل أصحاب المصلحة في صناعة التمويل الإسلامي لدعم والترويج لهذه السوق التي تتسم بالخضرة والاستدامة كحلول مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية التي نواجهها اليوم ونتطلع لتحقيق مستقبل أفضل».