تحويل المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في كوالالمبور إلى مركز تميز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير المالية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن ماليزيا تنكو داتوك سري، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، عبر الاتصال المرئي أمس، مذكرة تفاهم واتفاقية تكميلية بين حكومة ماليزيا والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تحويل مركز البنك الإسلامي للتنمية الإقليمي في كوالالمبور إلى مركز تميز يعمل على تعزيز التعاون في التمويل الإسلامي، والبيئة المتكاملة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال بناء القدرات وتعبئة الموارد.

وأشاد الوزير الماليزي بالعلاقة المتميزة بين ماليزيا والبنك الإسلامي للتنمية التي تأسست منذ مارس 1975م، مؤكدا أن الطرفين يتمتعان بشراكة قوية لتحقيق المنافع المتبادلة، وتستفيد ماليزيا من شبكة علاقات البنك الإسلامي للتنمية مع الدول الأعضاء لتبادل المصالح معها وتعزيز العلاقات المتبادلة في تنمية المهارات والخبرات بين البلدين الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وأن التعاون تعزز بشكل أكبر بعد إنشاء المركز الإقليمي للبنك في كوالالمبور في عام 1994م.

من جانبه أكد الدكتور حجار التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتعزيز العلاقة الممتازة مع حكومة ماليزيا، خاصة بعد تحويل المركز الإقليمي للبنك في كوالالمبور إلى مركز للتميز، مشيرا إلى أن المركز سيعمل كبوابة بين ماليزيا والدول الأعضاء الأخرى في البنك لتسهيل تبادل حلول التنمية الشاملة بما في ذلك تبادل المعرفة والتقنية الحديثة والاستثمار في خمسة مجالات ذات تأثير اقتصادي كبير وهي العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتمويل الإسلامي، والصناعة، والتعاون مع الدول الأعضاء لبناء القدرات، وتعبئة الموارد بمنهجية مربحة للجانبين.

وشهد التوقيع إطلاق وتشغيل منصة رقمية تسمى E-gateway platform تجمع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مزودي الحلول والباحثين عن الحلول والمستثمرين والباحثين عن الاستثمار في مجتمع واحد وذلك من خلال استخدام منصة البنك الإسلامي للتنمية ENGAGE.