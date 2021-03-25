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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مزارعو الورد الطائفي.. كان محور اجتماع عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالطائف مع صندوق التنمية الزراعي بمنطقة مكة المكرمة. وأوضح رئيس الغرفة الدكتور سامي العبيدي أن الاجتماع ناقش موضوعات عديدة، من أهمها المعوقات التي قد يواجها موسم قطاف الورد الطائفي هذا العام مثل تدني سعر قيمة الورد نظرا لعوامل عديدة مثل جائحة كورونا التي تسببت في تراجع عمليات بيع منتج العام الماضي إلى جانب عزوف بعض المصانع عن الشراء، مشيرا إلى أن الاجتماع خلص إلى عدد من التوصيات والحلول، منها تولي الصندوق الزراعي تقديم قرض لجمعية الورد الطائفي، إلى جانب دعم عمليات شراء الورد، بحيث يكون مقابل سعر عادل للمزارعين.



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