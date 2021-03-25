صندوق الاستثمارات ينقل حصصا في 3 شركات زراعية وغذائية لمحفظة «سالك»

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وبحسب بيان صادر عن الصندوق، تهدف عملية النقل إلى تعزيز وتطوير دور شركة سالك كذراع استثماري لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، ومحفزا لنمو القطاع، إضافة إلى تطوير ودعم أوجه التعاون المتعددة بين شركة سالك ومنظومة شركات محفظة الصندوق.
وتتمتع شركة سالك بخبرة واسعة في مجال إدارة الاستثمارات في قطاع الأغذية والزراعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، لاسيما في ظل جائحة كورونا والتي كشفت عن الأهمية الاستراتيجية لدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي. ومن المتوقع أن تعمل عملية النقل إلى الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية، والتكنولوجية، والخدمات اللوجستية لـ(سالك) في تحقيق هذا الاستقرار.
ويأتي الإعلان عن عملية النقل تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل، والإسهام في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي.
ويستهدف الصندوق وشـركاته التابعـة للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكميا بنهاية عام 2025، وذلك من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في المملكة.
نقل ملكية حصص في 3 شركات
شركة المراعي 16.32%
شركة نادك 20%
السعودية للأسماك 39.99%
الهدف
- تعزيز دور سالك كذراع استثماري للصندوق ومحفز لنمو القطاع
- تطوير ودعم التعاون بين سالك ومنظومة شركات محفظة الصندوق
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