عقد العمل عن بعد

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وأوضح نائب أمين عام الغرفة سليمان البديوي أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة المرحلة المقبلة، معدا العمل - عن بعد - من أنماط العمل الجديدة، التي لاقت رواجا في الفترة الماضية، وتهدف إلى إعطاء العامل وأصحاب العمل مرونة أكبر في أداء أعمالهم، لاسيما مع التطور التقني وتوفر أدوات وسبل التواصل المرئي، حيث أثبت هذا النمط فاعليته في الظروف الخاصة كجائحة كورونا وضمان استمرارية الأعمال.
وبين أن القرار سيشمل جميع منسوبي الغرفة وفق احتياجات العمل ووفق آلية محددة تضمن سير العمل وتقديم خدمات الغرفة للمستفيدين في مختلف أوقات اليوم.
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