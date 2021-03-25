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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تربية النحل ضمن برنامج نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة لبناء وتعزيز القدرات الوطنية وتأهيل الشباب السعودي في هذا المجال تحت عنوان «قصة نجاح»، قدمه النحال فايز القثامي. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يأتي بهدف استفادة المتدربين من الخبرات والتجارب السابقة، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية وتأهيلها لتربية النحل وإنتاج منتجاته، وإجراء دراسات تطبيقية لإعداد برامج متكاملة لتأهيل الشباب للعمل بهذه الصناعة. وأشارت إلى أن البرنامج يستمر ثلاثة أشهر لكل دورة، بالإضافة إلى المتدرب 30 خلية نحل وتقديم الدعم الفني للخريجين من البرنامج التدريبي لمدة 6 شهور بعد نهاية التدريب.

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