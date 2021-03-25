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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفاقية شراكة وتعاون وقعتها غرفة أبها مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، تهدف إلى إتاحة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة للانخراط في سوق العمل من خلال التوظيف المباشر في القطاع الخاص. وأشار الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران إلى أن الاتفاقية تنص على العمل المشترك لتوفير الفرص الوظيفية لخريجي الجامعات والكليات بمنطقة عسير بشركات القطاع الخاص مع توضيح البرنامج والوظائف المتاحة، وإبراز دور الطرفين في المساهمة بالتوظيف بسوق العمل، وكذلك إجراء المقابلات الوظيفية مع الخريجين لاختيار المناسب حسب السياسة المتبعة من الطرفين، مع متابعة توقيع العقود الوظيفية مع المتقدمين، بالإضافة إلى المشاركة في المناشط المتعلقة بالتوظيف (ملتقيات - منتديات - أيام مهنة - معارض).



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