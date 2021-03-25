شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الخميس على رأسها الأغذية والتبغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.81%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.99%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.7%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%.

كما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.49%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.36%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.31%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.7%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.56%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.53%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.35%، 0.3%، على التوالي.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.648 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 439.3 مليون ورقة مالية بقيمة 818.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.7 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.47%، والعرب على 7.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 32 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 573.6 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 31.6 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.57%، ليغلق عند مستوى 10870 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 4203 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1842 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1307 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.