شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض مع تزايد قيود الإغلاق في أوروبا وارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم.



واضطرت بعض الدول في أوروبا لإعادة وتشديد قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس "كورونا" مع ارتفاع الإصابات، وذلك على الرغم من توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



هذا، وتتصاعد التوترات بين الصين والغرب في الآونة الأخيرة بالإضافة رفع محتمل للضرائب في الولايات المتحدة مما يضر بثقة المستهلكين، وهو ما دفع المستثمرين بالتبعية نحو الملاذات الآمنة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 3.97 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر عند 4.04 دولار وأقل سعر عند 3.94 دولار.