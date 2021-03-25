شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض مع استمرار الضغوط على عملات السلع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل الضغوط على عملات السلع من العملة الأمريكية بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط الذي يعد أحد أهم الصادرات الكندية.



هذا، وتتواصل قوة الدولار الأمريكي في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الربع السنوي الرابع من عام 2020.



وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 15:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.1% إلى 58.01، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60.8 دولار وأقل سعر عند 57.4 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 4.2% إلى 61.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.1 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7932، وسجل أعلى سعر عند 0.7969 في حين سجل أقل سعر عند 0.7918.