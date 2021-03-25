شكرا لقرائتكم خبر دار شوبارد تفتتح صالة عرض جديدة في مركز البساتين بالمملكة العربية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت دار شوبارد السويسرية العريقة بالتعاون مع شركائها في شركة عطار المتحدة صالة عرض جديدة في مركز البساتين للتسوق في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. وتحمل صالة العرض الجديدة مفهوم التصميم الذي أبدعه المهندس المعماري الفرنسي الشهير تيري ديسبونت.

تمتد صالة العرض على مساحة 172 متراً مربعاً، وتوفر لعملاء شوبارد أجواء مريحة تمنحهم شعوراً مختلفاً وكأنهم يقومون بزيارة منزل فخم، حيث تقسم الصالة إلى قطاعات محددة مخصصة لإبداعات المجوهرات الفاخرة، والساعات، والحلي، والأكسسوارات.

ومن خلال استخدام خشب فاتح اللون (خشب البلوط الأبيض) مع الجلد الفاخر والحرير والمخمل النفيس؛ اختار المهندس المعماري الحفاظ على سحر صالات العرض الفخمة والمريحة، مع إضفاء تحديثات على التصميم ليتيح للعملاء التجول في المتجر براحة تامة.

وتعليقاً على هذا الافتتاح الأخير، قال كارل-فريدريك شوفوليه، الرئيس الشريك في دار شوبارد: "تماشياً مع استراتيجية التوسّع لعلامة دار شوبارد السويسرية، يسرنا افتتاح أول صالة عرض لنا في مدينة جدة السعودية بالتعاون مع شركة عطار المتحدة".

وبهذه المناسبة أعرب السيد محمد صديق عطار، الرئيس التنفيذي لشركة عطار المتحدة عن سعادته بافتتاح صالة العرض الجديدة وقال: "نعلن بكل فخر افتتاح صالة العرض الجديدة باعتبارها أول صالة عرض لدار شوبارد في مدينة جدة والتي تبشر بأن تكون أفضل وجهة فاخرة للتسوق. ويسرنا أن ندعو ضيوفنا لعيش أفضل تجربة تسوق واستكشاف أروع إبداعات دار شوبارد من الساعات والمجوهرات الفاخرة".

وتتواجد حالياً مجموعة شوبارد في 110 بلدان حول العالم من خلال 994 نقطة بيع و 152 صالة عرض خاصة في أهم العواصم حول العالم وضمن نخبة من أشهر وأرقى مراكز التسوق.

------------------------------------------------------------------------------

لمحة عن دار شوبارد

أسس لويس أوليس شوبارد شركته الخاصة في عام 1860 في بلدة سونفيلييه الواقعة في جبال جورا السويسرية. وتعود ملكية دار شوبارد منذ عام 1963 إلى عائلة شوفوليه حيث يقع مقرها الرئيسي في جنيف. تشتهر مجموعة شوبارد عالمياً بإبداعاتها من الساعات والمجوهرات ويبلغ عدد العاملين فيها اليوم أكثر من 2000 موظف. تعتبر الاستقلالية قيمة أساسية لدى شوبارد لذلك عملت على تحقيق التكامل العمودي لكافة عملياتها بدءاً من مرحلة التصميم وحتى مرحلة التوزيع. تضم مواقع الإنتاج الثلاث التابعة للشركة أكثر من 30 تخصص حرفي مختلف كما تركز الشركة تركيزاً بالغاً على عمليات التدريب الداخلي للحرفيين. ذاع صيت دار شوبارد بفضل مجموعاتها الرمزية مثل مجموعة "Happy Diamonds" ومجموعة "Happy Sport" ومجموعة "Mille Miglia". كما تشتهر شوبارد أيضاً بخبرتها العريقة وإمكاناتها الفذة في مجال صناعة المجوهرات الراقية والساعات الدقيقة التي تجلت في مجموعة ساعات L.U.C. بالإضافة أيضاً إلى شراكتها الراسخة مع مهرجان كان السينمائي الدولي وسباقات السيارات الكلاسيكية العريقة مثل سباق ميلي ميليا الشهير في إيطاليا.

وتبدي دار شوبارد التزاماً واضحاً تجاه مختلف الجمعيات الخيرية وينبع ذلك الالتزام من قيمها الأساسية المتمثلة في الاحترام والمسؤولية الاجتماعية. ففي عام 2013، أطلقت شوبارد برنامج "الرحلة نحو الترف المستدام" الطويل الأمد الذي يؤكد التزام شوبارد نحو مفهوم الترف المستدام، وذلك من خلال استيرادها لموادها الأولية من موردين ملتزمين بشكل واضح بالممارسات الأخلاقية والمسؤولة على الصعيد الأخلاقي والاجتماعي والبيئي. ومنذ يوليو 2018 تلتزم دار شوبارد باستخدام الذهب الأخلاقي 100% في صنع جميع إبداعاتها من الساعات والمجوهرات.