شكرا لقرائتكم خبر عن 73 % من الموظفين يفضلون خيارات العمل المرنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نشرت «مايكروسوفت» نتائج التقرير السنوي لمؤشر توجهات بيئة الأعمال والذي كشف عن اتجاهات بيئة العمل الهجينة التي يجب على قادة الأعمال تبنيها خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب التقرير؛ يتعين على قادة الأعمال اعتبار بيئة العمل الهجينة على أنها مستقبل الأعمال، التي تتطلب تبنيها بصورة دائمة ومستدامة، حيث ستصبح الافتراضات السابقة حول مستقبل الأعمال من الماضي.

رؤية واضحة

وقال جاريد سباتارو، نائب رئيس قسم مايكروسوفت 365: «الخيارات التي نقوم بها اليوم ستؤثر في الشركات خلال الأعوام المقبلة، لذلك تتطلب هذه اللحظة رؤية واضحة وخطة متكاملة لتحقيق النمو. خصوصاً أن هذه القرارات، ستشكل ثقافة العمل على مستوى كل من الشركات، وكذلك الطريقة التي سيتم بها استقطاب الكفاءات، بالإضافة إلى فرص التعاون والابتكار».

نظام هجين

وكشفت المؤشرات المتعلقة بأطر التعاون في كل من منصة مايكروسوفت تيم وأوتلوك إلى أن شبكات العلاقة والتواصل المباشر بين الموظفين وفرق العمل قد تقلصت بسبب العزلة، إلا أن نظام العمل الهجين كفيل بإعادة تنشيطها وتعزيزها.

حيث تضاعفت أعداد الاجتماعات المنعقدة على مستوى العالم، وتم إرسال أكثر من 40 مليار بريد إلكتروني خلال شهر فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

تم إضفاء الطابع الإنساني على العمل، حيث أشار 40% إلى أنهم أصبحوا يشعرون بأنفسهم بصورة أكبر مقارنة بالوضع قبل الجائحة.

كما أظهر التقرير أننا على أعتاب مرحلة جديدة في عالم الأعمال، وأشار 73% من الموظفين المستطلعة آراؤهم إلى أنهم يفضلون أن تستمر خيارات العمل المرنة عن بعد.

وظائف عن بُعد

وتم الإعلان عن وظائف عن بُعد على شبكة لينكدإن بحجم يبلغ 5 أضعاف مقارنة بالفترة التي سُجلت خلال الجائحة، ويفكر أكثر من 40% من القوة العاملة في العالم في ترك وظائفهم هذا العام. فيما يخطط 46% منهم للانتقال إلى وظائف جديدة الآن، حيث يمكنهم العمل عن بعد.

ومن الجدير بالذكر؛ أن تقرير مؤشر اتجاهات العمل لعام 2021 تضمن نتائج دراسة استقصائية لأكثر من 30,000 شخص في 31 دولة، كما حلل تريليونات من إشارات الإنتاجية ومؤشرات العمل الأخرى عبر كل من منصة «مايكروسوفت 365» و«لينكدإن». وتضمن البحث أيضاً وجهات نظر الخبراء الذين درسوا أسس التعاون وبيئة العمل الاجتماعية. وقد أكد التقرير أن بيئة العمل المرنة ستؤثر في كل من الموظفين الذين يودون البقاء في شركاتهم، وكذلك الموظفين الذين هم بصدد ترك وظائفهم في الشركة، وأيضاً الموظفين الجدد الذين سينضمون حديثاً إلى بيئة العمل.

اتجاهات مستقبلية

وكشف التقرير عن 7 اتجاهات للعمل الهجين يجب على قادة الأعمال أن يأخذوها بعين الاعتبار خلال المرحلة القادمة، هي: نهج العمل المرن سيكون أساسياً في مستقبل الأعمال، ولم يكن قادة الأعمال على تواصل مباشر مع موظفيهم، حيث شكلت هذه الظروف فرصة لإعادة التواصل بينهم، وتخفي الإنتاجية العالية خلف الكواليس قوة عمل متعبة يقوم بها الموظفون، و«الجيل Z» معرض للخطر وبحاجة لإعادة تفعيل طاقته وتنشيطها، وتقلص شبكات التواصل بين الموظفين وتضاؤل التفكير الجماعي بين زملاء العمل بسبب العزلة يهدد الابتكار، وأن الثقة تحفز الإنتاجية والسعادة، والموهبة موجودة في كل مكان في بيئة العمل الهجين.

استراتيجيات

وسلط التقرير الضوء على الاستراتيجيات التي يتعين على قادة الأعمال القيام بها قبل التحول للمرحلة المقبلة، وهي: وضع خطة لتمكين الموظفين من العمل بمرونة بصورة كاملة، والاستثمار في التكنولوجيا لتقليص الفجوة بين العالمين المادي والرقمي، وكذلك إيجاد حلول للإرهاق الذي تسببه الوسائل الرقمية، ومنح الأولوية لإعادة بناء رأس المال الاجتماعي والثقافي، وإعادة النظر في خبرة الموظفين لتمكينهم من استخدام مواهبهم بطرق جديدة ومتنوعة.