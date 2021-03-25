شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله آل حامد يزور المركز الطبي للاتحاد للطيران ومركز التطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

زار عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، المركز الطبي للاتحاد للطيران، وذلك تقديراً للجهود الاستثنائية التي بذلت للحفاظ على صحة وسلامة موظفي الشركة، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.

وقد أسفرت الاستجابة القوية للشركة في التصدي لجائحة كوفيد-19 بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، إلى جعل الاتحاد للطيران أول شركة طيران على مستوى العالم يتلقى كافة طواقمها الجوية اللقاح ضد كوفيد 19، نتج هذا التعاون عن افتتاح مختبر فحص مسحة الأنف «PCR» الفوري الجديد في مطار أبوظبي الدولي، الذي يعد من بين أوائل المختبرات داخل المطار حول العالم، يمكنه توفير نتائج الفحص في غضون 90 دقيقة.

وقد حظيت مطارات أبوظبي بالإشادة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، نظراً لكونها من أفضل المطارات في تبني إجراءات السلامة للوقاية من فيروس كوفيد-19، إلى جانب الجهود التي تكرسها بالتعاون مع الشركاء لدعم «ائتلاف الأمل».

وعبّر عن فخره بالجهود التي تبذلها الاتحاد للطيران للحفاظ على صحة وسلامة موظفيها والمسافرين، تلك الجهود التي تتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها وحماية صحة المجتمع المحلي والدولي.

وأشار إلى أهمية الدور المشترك والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للمضي بمسيرة التنمية المستدامة، موضحاً أن كفاءة استجابة الإمارة لجائحة كوفيد-19 هي ثمرة جهود مشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات والشركات في الإمارة وسعيها الدؤوب في العمل من أجل تعزيز صحة وسلامة الإنسانية.

وكان في استقبال آل حامد، توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، حيث قاما بجولة داخل المركز الطبي الذي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الصحية والدعم، بدءاً من الرعاية الصحية الأولية مروراً بالخدمات المتخصصة وصولاً إلى الرعاية الوقائية، هذا إلى جانب البرامج والمبادرات التوعوية الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة بشكل عام.

وفي هذه المناسبة، تحدّث محمد مبارك فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران قائلاً: «نعتز بدعم وتوجيه دائرة الصحة أبوظبي، والدور الرائد الذي قدّمته دولة الإمارات في الاستجابة للجائحة، ونتقدّم بكل الشكر لقيادتنا الرشيدة على القرارات الحكيمة التي اتخذتها في هذه الفترة، كما يسرّنا أن نقوم بدورنا في المركز الطبي التابع للاتحاد للطيران من خلال توفير برنامج لقاح شامل للموظفين، يتضمن تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة على متن الطائرات والمشاركة في ائتلاف الأمل لنقل اللقاح إلى مختلف أنحاء العالم».

من جهته، قال دوجلاس: «تمكنت الاتحاد للطيران من أن تصبح أول شركة طيران في العالم يتلقى كافة أفراد طاقمها الجوي اللقاح ضد كوفيد. ويُمثّل مثل هذا الإنجاز لحظة تاريخية، ليس فقط بالنسبة للاتحاد كشركة طيران وحسب، بل أيضاً بالنسبة لإمارة أبوظبي. وهي شهادة على نجاح برنامج التطعيم الرائد عالمياً الذي طبقته دولة الإمارات. ما سمح للاتحاد بإطلاق مثل هذا البرنامج الشامل ووضع صحة وسلامة موظفينا، وبالتالي ضيوفنا، في قمة الأولويات».

وتفقد آل حامد المركز الطبي التابع للاتحاد للطيران الذي تترأسه الدكتورة ناديا بستكي، نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية، ويضم فريق عمل مكون من 42 أخصائياً في الرعاية الصحية من ذوي الخبرات المحلية والدولية من مختلف التخصصات. وخلال الزيارة، تعرّف على كيفية استجابة المركز للجائحة، حيث تم إجراء أكثر من 23 ألف مسحة أنف بشكل عشوائي وتوفير خدمات الدعم الوقائي للموظفين وأفراد أسرهم المعالين.