آخر تطورات السفينة الجانحة.. تعليق حركة الملاحة بقناة السويس.. والشركة المالكة للناقلة تعتذر

قدمت شركة شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس اليوم الخميس، مؤكدة عملها على حل الموقف.

وأضافت الشركة في بيان أصدرته، بعد أكثر من 24 ساعة على جنوح السفينة أن عملية التحريك «بالغة الصعوبة» لكن جنوحها لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفط، وقالت: «نعتذر بصدق على التسبب في قدر كبير من القلق».

وذكرت الشركة أن عدد الطاقم على متن السفينة يبلغ 25 فردا كلهم هنود، والسفينة محملة بالكامل بسلع استهلاكية متجهة للأسواق الأوروبية في 20 ألف حاوية شحن.

ووصفت الشركة المتخصصة المعنية حاليا بمحاولة تحرير السفينة الأمر بأنه يشبه محاولات تحريك حوت ضخم من على شاطئ، وقاومت السفينة التي يبلغ طولها نحو 400 متر حتى الآن محاولات تحريرها عن الحافة الرملية من القسم الضيق من قناة السويس.

تعليق حركة الملاحة

من جانبه، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتًا، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

وأوضح بيان للهيئة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأول الأربعاء، عبور ١٣ سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقًا للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة.

وتابع البيان: "مع تواصل أعمال تعويم السفينة الجانحة كان لا بد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة".

وشملت جهود تعويم السفينة، إجراء أعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتها القاطرة بركة ١ بقوة شد 160 طنًا.

ووقع حادث جنوح السفينة صباح أول أمس الثلاثاء، بسبب انعدام الرؤية الأفقية الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرًا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، إذ بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.

فور وقوع الحادث، شكلت الهيئة لجنة إدارة الأزمات، وتجري عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة بواسطة 8 قاطرات أبرزها القاطرة بركة 1، إذ يجري الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

يشار إلى أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، وتبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.