شكرا لقرائتكم خبر عن "النصر للاستيراد والتصدير": فتح 14 فرعا على مستوى العالم لدعم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نانيس حسنى، رئيس القطاعات التجارية بشركة النصر للاستيراد والتصدير التابعة لوزارة قطاع الأعمال بإن الشركة، تستهدف فتح 6 أفرع لها فى نهاية يونيو المقبل، فى إطار خطة الشركة لافتتاح 14 فرعا على مستوى العالم لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة لها، تتضمن "أمريكا الشمالية، البرازيل، ألمانيا، الصين، الهند، ماليزيا، الكاميرون، غانا، السودان، المغرب، جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية ، وروسيا، بالإضافة إلى وجود فرع للشركة فى فرنسا".

وجاء ذلك خلال الندوة التى نظمها اليوم المجلس التصديرى للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بالتعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد.

وأوضحت حسنى أن الكتالوج الإلكترونى سيتيح للمصدرين المصريين إمكانية عرض كافة منتجاتهم التى يرغبون فى تصديرها،كما سيوفر لهم إمكانية توفير المواد الخام التى يحتاجها لعمل المنتج النهائى بأسعار تنافسية من بلاد مختلفة.

وأشارت إلى أن الكتالوج الإلكترونى يتيح للمصدر إمكانية نقل بضاعته بتكاليف نقل أقل، حتى لو كانت بكميات صغيرة، منوه بأنه سيتم تصدير المنتجات في شكل "كونتينرات" تحتوى على بضائع وسلع مختلفة.

ولفتت حسنى إلى أنه سيتم الاستعانة بموظفين محليين من مختلف البلاد، تكون مهمتهم الترويج للمنتجات المصرية الموجودة على الكتالوج الالكتروني، وفتح أسواق لها، والتعامل مع تجار الجملة فى مختلف البلاد، منوهة بأن فرع المكتب فى المغرب، سيكون له المسؤول أيضا عن الترويج للمنتجات المصرية في دول كلا من تونس والجزائر وأسبانيا، مورتانيا والبرتغال.

ونوهت بأنه سيتم تقديم للمصدرين المصريين منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية (النقل البحرى والبري للبضائع-التخليص الجمركي-التجميع-التخزين-التأمين) من خلال العقد الذي وقعته شركة النصر للتصدير والاستيراد مع شركة "أجيليتى - مصر" للملاحة والشحن وذلك في إطار مبادرة مشروع "جسور" الذى أطلقته وزارة قطاع الأعمال لتعزيز التجارة الخارجية ودول شرق ووسط افريقيا.

وأضافت حسنى أن مصر لديها ميزة تنافسية من حيث الموقع لقربها من مختلف الأسواق وبالتالى سيتم نقل البضائع بأسعار تنافسية، مشيرة إلى وجود فرص كبيرة لقطاع الجلود والمنتجات الجلدية المصرية فى مختلف الأسواق، والتى تتمتع بسمعة ومكانة عالمية، منوه بأن تم عمل دراسات حول حجم التجارة البينية بين مصر ومختلف الدول للتعرف على احتياجات تلك الدول التى يمكن تلبيتها من مصر، كذلك المنتجات التى يمكن استيرادها من تلك الدول.

ومن جانبه، وجه وائل إبراهيم رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة النصر للاستيراد والتصدير الدعوة للشركات المصدرة للبدء فى إدخال بياناتهم ومنتجاتهم على موقع الكتالوج مجانا، مشيرا إلى أنه الشركة وقعت بروتوكولا مع كل من هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب ،للتأكد من بيانات الشركات الراغبة فى التصدير قبل تسجيلها على الكتالوج وذلك لضمان حصول المشترين على سلع ومنتجات بجودة عالية والحفاظ على سمعة المنتج المصري.