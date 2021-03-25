شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بختام تعاملات الأسبوع.. وقطر تفقد 44 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.49% خاسرًا 46.37 نقطة ليغلق عند مستوى 9417.71 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1464.26 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 7 قطاعات، كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.78% خاسرًا 19.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2495.51 نقطة، وفقدت بورصة قطر 44 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.49% خاسرًا 46.37 نقطة ليغلق عند مستوى 9417.71 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.16% خاسرًا 524.78 نقطة ليغلق عند مستوى 23756.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 253.3 مليون سهم بقيمة 9.1 مليار ريال.

هبط 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.23%، أعقبه قطاعي البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.64%، يليه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.61%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.46%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.38%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.07%، 0.05%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.19%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.49%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.27%.

وقفز 75 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تشب" بنسبة 9.95%، ثم سهم " الإنماء طوكيو" بنسبة 9.83%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 8.83%، وتراجع 106 سهمًا على رأسها سهم "سويكورب وابل ريت" بنسبة 4.12%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 2.78%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 2.47%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.3 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1464.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 403.6 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.94% بضغوط هبوط سهم انفستكورب القابضة بنسبة 2.13%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.59%، وهبط سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، 0.14%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.6%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.17% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.4% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 8.89%، شركة زين البحرين بنسبة 0.89%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.20% خاسرًا 11.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5771.03 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% خاسرًا 16.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6321.91 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحًا 1.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4676.61 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% خاسرًا 6.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4865.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 167 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8154 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.44%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاعي البنوك والطاقة بنسبة 0.20%، 0.17%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي المنافع والعقار بنسبة 0.39%، 0.36%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.78% خاسرًا 19.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2495.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 69.3 مليون سهم محققة ما قيمته 133.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2188 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.91%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.23%، 0.15%، على التوالي.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 13.84%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 2.19%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 10%، ثم سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.19%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.8 ملايين ورقة بقيمة 30.3 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.28%.

بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بعد صعود 3 جلسات متتالية، بنسبة 0.32% خاسرًا 18.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5726.611 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 810.339 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 193.5 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 2320 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.71%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 4.99%، ثم سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 4.62%، ثم سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 3.79%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات-مجموعة اتصالات" بنسبة 2.71%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 1.69%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 1.44%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 257.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.14%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.920% خاسرًا 34.309 نقطة ليغلق عند مستوى 3678.322 نقطة، وبلغ حجم التداول 11.7 مليون سهم بقيمة 3 ملايين ريال عبر تنفيذ 493 صفقة لعدد 45 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 2.17%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 1.02%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 0.93%، فيما تراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 4.62%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 4.49%، ثم سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 4%، فيما تصدر سهم "ظفار الدولية للتنمية والاستثمار" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 1.05 مليون ريال عماني.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.44% خاسراً 44.86 نقطة ليغلق عند مستوى 10168.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 293.6 مليون سهم بقيمة 389.1 مليون ريال عبر تنفيذ 8963 صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 21 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.68%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.05%.