شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تُعلن عن توزيع أرباح نقدية إضافية بقيمة 2 مليار ريال عن العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 2 مليار ريال، موزعة على 2 مليار سهم وبقيمة ريال واحد للسهم، وذلك كأرباح نقدية إضافية على مساهمي الشركة عن عام 2020، وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للموافقة.

وحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" ستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية الإضافية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

وسيكون التوزيع عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

الجدير بالذكر أن إجمالي التوزيعات النقدية لعام 2020م (بعد الموافقة على توزيع أرباح نقدية إضافية) ستبلغ 5 ريال للسهم والتي تمثل نسبة 50% من القيمة الأسمية للسهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 11.1 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 10.7 مليار ريال خلال العام 2019.