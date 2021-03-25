شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أميانتيت السعودية ترتفع 15% في 2020 وخسائرها المتراكمة 64.22% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة أميانتيت العربية السعودية، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 15% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 389.35 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 338.5 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 259 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 247.5 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض المبيعات بمقدار 339.4 مليون ريال بنسبة (43.5%) مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لتأثر عمليات الشركة والشركات التابعة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، حيث تم تأجيل بعض العقود وتأخير إضافي في وصول المواد الأولية، وبالتالي انخفاض مستويات الطاقة الإنتاجية للمخزون. وتكوين بعض المخصصات في عام 2020 بمبلغ 113.17 مليون ريال.

وأعلنت الشركة عن بلوغ خسائرها المتراكمة ما نسبته 64.22% من رأس المال للمجموعة، حيث بلغ مجموع الخسائر المتراكمة 205.5 مليون ريال، وسوف تطبق الشركة الإجراءات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن.