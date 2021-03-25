شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن نقل حصصه في المراعي ونادك والأسماك إلى شركة "سالك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن نقل ملكية حصصه في شركة المراعي (16.32%)، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" (20.00%)، والشركة السعودية للأسماك (39.99%) لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، المملوكة بالكامل للصندوق، وتم نقل الحصص بعد حصول الصندوق على الموافقات اللازمة.

وتهدف عملية النقل إلى تعزيز وتطوير دور شركة سالك كذراع استثماري لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، ومحفزًا لنمو القطاع، إضافة إلى تطوير ودعم أوجه التعاون المتعددة بين شركة سالك ومنظومة شركات محفظة الصندوق، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وتتمتع شركة سالك بخبرة واسعة في مجال إدارة الاستثمارات في قطاع الأغذية والزراعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، لاسيما في ظل جائحة كورونا والتي كشفت عن الأهمية الاستراتيجية لدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي. ومن المتوقع أن تعمل عملية النقل إلى الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية، والتكنولوجية، والخدمات اللوجستية لـ"سالك" في تحقيق هذا الاستقرار.

ويأتي الإعلان عن عملية النقل تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل، والإسهام في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي.

ويستهدف الصندوق وشـركاته التابعـة للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكميًا بنهاية عام 2025، وذلك من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في المملكة.

وكان سليمان الرميح، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" قد أكد أن الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لا تواجه مشاكل مؤثرة في الإمدادات.

وأضاف أن جائحة كورونا وتداعياتها تسببت في بعض الآثار التي لا ترتقي إلى مستوى أزمة، في بعض الدول التي تستثمر فيها الشركة بقطاعات الزراعة، نظراً لإجراءات الحجر المنزلي، وتفشي الأوبئة.

وتأسست "سالك" وهي ذراع الاستثمار الزراعي لصندوق الثروة السعودي، في العام 2011 لتأمين إمدادات غذائية للمملكة من خلال إنتاج ضخم واستثمارات في الخارج.