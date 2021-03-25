شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض عند افتتاح التعاملات رغم صدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض في الأسبوع الماضي إلى 684 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائجة كورونا.



وحققت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمو بنسبة 4.3% خلال الربع السنوي الأخير من عام 2020، متجاوزا توقعات بنمو نسبته 4.1%.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكن وزيرة الخزانة "جانيت يلين" صرحت بأنها تتوقع بلوغ وتيرة التوظيف الكاملة في عام 2022.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 145 نقطة) إلى 32274 نقطة، كما تراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 3883 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 12972 نقطة.