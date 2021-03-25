شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تفقد أكثر من 2.5% بفعل مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتفقد أكثر من 2.5% ،لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، يأتي هذا التراجع تحت ضغط مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،بعد ارتفاع تجاوز التوقعات فى مخزونات الخام التجارية ،مع تسارع مستويات إنتاج النفط الأمريكي.

تراجع الخام الأمريكي أكثر من 2.5% إلى مستوي 59.25$ ، من مستوى الافتتاح عند 60.79$، وسجل أعلى مستوي عند 60.84$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.2% إلى مستوي 62.54$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.90$ ، وسجل أعلى مستوي عند 64.16$.

حقق الخام الأمريكي بالأمس ارتفاعا بحوالي 6.0% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 57.28$ للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.2% ، بعدما سجلت سابقا مستوي 60.30$ للبرميل الأدنى منذ 9 شباط/فبراير الماضي.

بخلاف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل الاضطرابات فى قناة السويس ، حيث أدى جنوح سفينة حاويات عملاقة إلى توقف حركة الملاحة فى القناة ،وتعطل مرور 10 ناقلات نفط عملاقة تحمل أكثر من 13 مليون برميل.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.9 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 19 آذار/مارس ، فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 502.7 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 4 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل، ليرتفع إجمالي إنتاج الخام إلى 11.0 مليون برميل يوميا، والذي يعد أعلى مستوي للإنتاج منذ الأسبوع المنتهي 5 شباط/فبراير الماضي.

على حسب وكالة "رويترز" قالت مصادر فى تحالف "أوبك بلس" إنه بالنظر إلى مخاوف الطلب المستمرة مع انخفاض الأسعار مؤخرا ،فمن المتوقع أن تقرر المجموعة خلال اجتماع أوائل نيسان/أبريل المقبل تمديد قيود الإمدادات الحالية لمدة شهر إضافي حتى أيار/مايو القادم.