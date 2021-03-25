شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أشهر قبيل بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ، فى ظل توقعات تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 92.69 نقطة الأعلى منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.59 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.51 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن.

بخلاف عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل موجة الهبوط التي تسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية فى الوقت الحالي ، يدعم ارتفاع الدولار توقعات تعافي الاقتصاد فى الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى ، خاصة اقتصاد منطقة اليورو.

ترتكز تلك التوقعات على نجاح الحكومة الأمريكية حتى اللحظة فى الحد من انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،مع النجاح فى منع دخول السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار إلى البلاد ، بالتزامن مع التقدم المذهل فى حملات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء البلاد باستخدام العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.

خلال اليوم الثاني من شهادته أمام الكونغرس الأمريكي قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الأربعاء إنه يعتقد أن عام 2021 سيكون على الأكثر ترجيحا عاما قويا "جدا جدا" على مستوى التعافي الاقتصادي فى البلاد ،وأعربت وزيرة الخزانة "جانيت يلين" أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عن ثقتها فى انتعاش اقتصاد الولايات المتحدة ،وأكدت على انفتاحها تجاه البنوك لإعادة شراء الأسهم ودفع الأرباح.

وقال جيروم باول خلال اليوم الأول من شهادته عن المساعدات المالية للإغاثة من فيروس كورونا أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء أن التضخم فى الولايات المتحدة لن يخرج عن نطاق السيطرة ،وقالت "جانيت يلين" إن الزيادات الضريبية فى المستقبل ستكون ضرورية لدفع تكاليف مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العامة الأخرى.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، عدد من البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ،عن الناتج المحلي الإجمالي بالقراءة النهائية خلال الربع الرابع من العام الماضي ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة الربع الرابع/2020 المتوقع نمو بمعدل 4.1% بنفس القراءة السابقة ، وسجل الاقتصاد الأمريكي نمو بنسبة 33.4% خلال الربع الثالث بأفضل وتيرة نمو على الإطلاق.

وتصدر بنفس التوقيت ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.727 مليون فى الأسبوع المنتهي 19 آذار/مارس من 0.770 مليون الأسبوع الأسبق.