شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين قبيل انطلاق فعاليات القمة الاقتصادية لمنطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف حيال انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا فى أوروبا ، يأتي هذا قبيل انطلاق فعاليات القمة الاقتصادية لمنطقة اليورو ،والتي سوف تركز كثيرا على كيفية معالجة الأضرار الناجمة عن تطورات الجائحة الفيروسية فى القارة العجوز.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:39 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 419.7 نقطة الأدنى منذ 10 آذار/مارس الجاري ،و أنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع الطاقة، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 1.5% ، بسبب الاضطرابات فى قناة السويس وتوقف مرور ناقلات النفط العملاقة إلى أوروبا.

لا تزال معنويات المستثمرين منخفضة ، فى ظل تسارع تطورات جائحة فيروس كورونا فى أوروبا ، بعدما أعلنت العديد من الدول الكبرى تشديد إجراءات العزل الصحي ، للحد من الانتشار الواسع للموجة الثالثة من الفيروس التاجي.

ومع تزايد حالات الإصابة الجديدة بالعدوى ،وتأخر حملات التطعيم ضد الفيروس ، زادت مخاوف تأخر تعافي الاقتصادي فى أوروبا.

تنطلق فى بروكسيل عن طريق الانترنت والأقمار الصناعية القمة الاقتصادية لزعماء الاتحاد الأوروبي ،على أن تصدر القرارات بعد انتهاء الفعاليات غدا الجمعة ، حيث من المتوقع أن يكون تركيز القمة على كيفية معالجة الأضرار الناجمة عن تطورات الجائحة الفيروسية فى القارة العجوز.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة بأكثر من 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.9% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.0% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.