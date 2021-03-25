شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الذهب تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، فى طريقها صوب تكبد ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، تحت ضغط الارتفاع الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,729.91$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,734.63$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,739.19$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، فى ظل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن لمخاوف بشأن انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا فى أوروبا ،وبدعم تراجع عوائد السندات فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.69 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل هبوط معظم أسواق الأسهم العالمية ، يدعم ارتفاع الدولار فى الوقت الحالي ،توقعات تعافي الاقتصاد فى الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام بأسرع من الاقتصادات العالمية الأخرى ، خاصة اقتصاد منطقة اليورو.

ترتكز تلك التوقعات على نجاح الحكومة الأمريكية حتى اللحظة فى الحد من انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،مع النجاح فى منع دخول السلالة الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار إلى البلاد ، بالتزامن مع التقدم المذهل فى حملات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء البلاد باستخدام العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.

خلال اليوم الثاني من شهادته أمام الكونغرس الأمريكي قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الأربعاء إنه يعتقد أن عام 2021 سيكون على الأكثر ترجيحا عاما قويا "جدا جدا" على مستوى التعافي الاقتصادي فى البلاد ،وأعربت وزيرة الخزانة "جانيت يلين" أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عن ثقتها فى انتعاش اقتصاد الولايات المتحدة ،وأكدت على انفتاحها تجاه البنوك لإعادة شراء الأسهم ودفع الأرباح.

وقال جيروم باول خلال اليوم الأول من شهادته عن المساعدات المالية للإغاثة من فيروس كورونا أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء أن التضخم فى الولايات المتحدة لن يخرج عن نطاق السيطرة ،وقالت "جانيت يلين" إن الزيادات الضريبية فى المستقبل ستكون ضرورية لدفع تكاليف مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العامة الأخرى.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.33 طن متري ، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,043.03 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 22 نيسان/أبريل 2020.