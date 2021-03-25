شكرا لقرائتكم خبر عن ضبابية تكتنف آفاق النمو وتلقي بظلالها على الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية عن مكاسب صغيرة وتحولت إلى اللون الأحمر في وقت مبكر من صباح الخميس حيث استمر السوق في النضال في الأسابيع الأخيرة. جاء التمديد في العقود الآجلة عندما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في أحد الأيام إلى بدء إزالة التحفيز الذي عزز السوق خلال الوباء. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 110 نقاط، في حين انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك بنسبة 0.4%.

الأسهم الأوروبية

هبطت الأسهم الأوروبية، الخميس إذ زاد قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد عقب جولة جديدة من القيود الهادفة لمكافحة جائحة فيروس كورونا في منطقة اليورو وتضرر الأسهم الصينية جراء مخاوف تنظيمية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، فيما قادت أسهم النفط والغاز والبنوك والتجزئة الانخفاض.

وتلقت معنويات المستثمرين في أنحاء العالم ضربة بعد عمليات بيع لأسهم التكنولوجيا الصينية بفعل مخاوف من إلغاء إدراجها في بورصات أمريكية، بينما شهدت ألمانيا أكبر زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا منذ التاسع من يناير.

ونزل سهم إتش أند إم 1.9 بالمئة بعد أن بدا أن شركة تجارة تجزئة إلكترونية صينية واحدة على الأقل حذفت منتجات الشركة عقب تعرض الشركة السويدية لهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي لقولها إنها تشعر «بقلق بالغ» إزاء تقارير عن عمالة قسرية في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وتراجعت أسهم شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية أيضا والتي تعرضت لهجوم 3.2%.

الأسهم الآسيوية

وفي طوكيو، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الخميس إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي تراجعت في السابق، بيد أن المكاسب كبحتها أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر المؤشر ناسداك نزولا.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 1.14% إلى 28729.88 نقطة، منهيا سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، بينما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4% ليغلق عند 1955.55 نقطة بعد أن هبط على مدى الجلسات الثلاث الماضية. وقال شويتشي إريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو سيكيوريتيز «كانت هناك الكثير من الأنباء المتشائمة التي حفزت المستثمرين على بيع الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية الأربعاء».

سهم فاست

وقاد سهم فاست للتجزئة، المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس، ذو الثقل على نيكاي، المكاسب على المؤشر بارتفاعه 1.39 بالمئة.

وقفزت أسهم البنوك، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.48 بالمئة وصعد سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.6 بالمئة. وربح سهم مجموعة ميزوهو المالية 2.01 بالمئة. وارتفع سهم تويوتا موتور 0.43 بالمئة بعد أن أحيت شركة صناعة السيارات شراكة مع إيسوزو موتور لتعزيز تنافسيتها في السيارات المربوطة بالشبكات والتجارية، فيما انضمت وحدة الشاحنات التابعة لتويوتا هينو موتورز إلى الاتفاق.

ونزل سهم إيسوزو 1.94 بالمئة، بينما تراجع سهم هينو 5.198 بالمئة عقب ارتفاعه بفضل النبأ أمس الأربعاء، ليصبح أكبر خاسر على المؤشر نيكاي.

الأسهم المرتبطة بالرقائق

ونزلت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ خسر سهم أدفانتست 1.89 بالمئة ونزل سهم طوكيو إلكترون 1.49 بالمئة. واقتفت الأسهم أثر المؤشر ناسداك الذي تراجع الأربعاء. وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.84 بالمئة وكان ثاني أكبر خاسر على المؤشر نيكاي. وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، بقيادة قطاع النقل البحري. وتقدم 207 أسهم على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 17. (وكالات)

