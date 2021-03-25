شكرا لقرائتكم خبر عن «الواحة كابيتال» تقر توزيع 6 فلوس للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وافق مساهمو الواحة كابيتال خلال اجتماع الجمعية العمومية والذي عقد في 24 مارس/ آذار الجاري، على توزيع أرباح نقدية بواقع 6 فلوس للسهم، أي ما يعادل 6% من رأس المال المدفوع.

كما أقرت الجمعية تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد، حيث أعيد انتخاب وليد المقرب المهيري، رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد الظاهري نائباً لرئيس مجلس الإدارة. كذلك، أعيد انتخاب كل من نادر الحمادي وراشد الكتبي ومحمد النّويس ورشيد العميرة، أعضاء في مجلس الإدارة. كما تم انتخاب حميد الشمري، عضوًا في مجلس الإدارة بدلاً من كارلوس عبيد الذي لم يترشّح لإعادة انتخابه.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»: «على الرغم من تداعيات «كوفيد-19»؛ تمكّنت«الواحة كابيتال» من العودة إلى تحقيق الأرباح في عام 2020، لاتباعها استراتيجية تحوّل فعّالة، مدفوعة بتحسن كبير في أداء وحدة الاستثمارات الخاصة ومساهمة قوية من وحدة الأسواق العامة. كما كان أداء صناديق الائتمان والأسهم جديراً بالملاحظة، بل وتجاوز معايير القطاع من حيث العوائد في نهاية العام».

وأضاف المهيري: «أودّ أن أشكر كارلوس عبيد على مساهمته القيمة في الشركة لسنين عديدة، وأرحب بحميد الشمري في مجلس الإدارة. وها نحن الآن ننطلق بأعمالنا في مرحلة ما بعد كوفيد، حيث سيواصل مجلس الإدارة دعم الواحة كابيتال في سعيها للاستفادة من الفرص التي بلا شكّ ستولد إبّان التعافي الكلّي للاقتصاد العالمي».

حقّقت أعمال وحدة الأسواق العامة التابعة للواحة كابيتال أرباحاً بلغت 321,4 مليون درهم، حيث حقق كلّ من «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا»، و«صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» أرباحاً بلغت 14,9% و14,1% على التوالي خلال عام 2020. وساهمت أعمال وحدة الاستثمارات الخاصة بصافي أرباح قدره 40 مليون درهم، مقابل خسارة قدرها 835,4 مليون درهم سجّلت خلال عام 2019. بينما بلغ إجمالي أصول الشركة 8,9 مليار درهم حتّى 31 ديسمبر 2020، مقارنة بـ 9,3 مليار درهم في عام 2019.