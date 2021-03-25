شكرا لقرائتكم خبر عن بيع عمل فني من صنع «روبوت» بـ 688 ألف دولار «مشفرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيع عمل فني رقمي من صنع الروبوت «صوفيا» المصمم على شكل إنسان في مزاد، الخميس، مقابل 688888 دولار بعملة «مشفرة».

وأصبحت العملة المشفرة، وهي توقيع رقمي محفوظ في موقع لدفاتر الحسابات الرقمية يتيح لأي شخص التحقق من صحة ملكية وموثوقية الأغراض أحدث صيحة للاستثمار، إذ بيعت قطعة فنية هذا الشهر بسعر يقرب من 70 مليون دولار.

وأنتجت الروبوت «صوفيا» التي أزيح الستار عنها في عام 2016 إبداعاتها الفنية بالتعاون مع أندريا بوناسيتو وهو فنان إيطالي عمره 31 عاماً اشتهر بلوحاته الملونة، التي يصور بعضها المشاهير مثل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا».

وجمعت «صوفيا» بين عناصر لأعمال بوناسيتو وتاريخ الفن ورسوماتها أو لوحاتها على أسطح مختلفة لمرات عديدة في عملية يصفها مصممها ديفيد هانسن بأنها «حلقات تطور تكرارية».

والعمل الفني الرقمي الذي يحمل عنوان «تجسيد صوفيا» هو ملف إم.بي.4 مدته 12 ثانية يعرض تطور لوحة لبوناسيتو إلى رسم رقمي للروبوت صوفيا ومصحوب بعمل فني رسمته صوفيا على نسخة مطبوعة من صورتها الذاتية.