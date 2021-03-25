شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تفوز في مسابقة دولية للاختراعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلن د. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فوز طلاب من كلية الهندسة، بالميدالية البرونزية في مسابقة معرض «جنيف الدولي للاختراعات»، في دورته الاستثنائية للعام الحالي، عن ابتكارهم سيارة سباق كهربائية. وأكد قدرة طلاب الجامعة على خوض جميع المسابقات العالمية، في مختلف المجالات، والفوز فيها بمراكز متقدمة.

وقال الخشت، إن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة بالمسابقات الدولية، وتحرص على إتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار، والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، مؤكداً دعمه للمشروعات والابتكارات الطلابية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه سيتم صرف مكافآت متميزة للطلاب الفائزين وهيئة الإشراف. ولفت إلى أن فوز الفريق يعد مؤشراً على نجاح برامج تنمية الابتكار والإبداع، ومواكبة المناهج الدراسية للتطور الأكاديمي في العالم.