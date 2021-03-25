شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس حتى الإثنين مغبرّ وغائم جزئياً ومائل للحرارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

شهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس الخميس، تشكل رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة، وصلت إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار والأتربة، أدت إلى تدني الرؤية إلى أقل من 3 آلاف متر أحياناً على بعض المناطق الداخلية، استمرت 7 ساعات، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا .

وتشكلت أتربة مثارة أدت إلى تدني في الرؤية إلى أقل من 2000 متر، على مطار أبوظبي. وسجلت في الدولة صباح أمس أقل درجة حرارة 16.2 مئوية، في الفرفار في الفجيرة عند 01:00 بالتوقيت المحلي.

وأوضح المركز أن الدولة تشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، متوقعاً أن يكون طقس الجمعة حتى الإثنين صحواً بوجه عام، ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة ومحملة بالغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أقصى الغرب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.