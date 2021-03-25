شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تسمح بحضور 12 ألف مشجع على الأقل في بطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن - رويترز

أعلنت الحكومة الدنماركية الخميس أنها ستسمح بحضور 12 ألف مشجع على الأقل في مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم في كوبنهاجن، في قرار رحب به الاتحاد الوطني للعبة.

وأبلغ يوي موجنسن وزير الثقافة محطة دي.آر التلفزيونية أن استاد باركن سيفتح 30 في المئة من سعته، التي تشمل 38 ألف مشجع، مشيراً إلى إمكانية استقبال المزيد من الجماهير إذا سمحت ظروف كوفيد-19 في البلاد.

من جهته أوضح ياكوب ينسن المدير الإداري للاتحاد الدنماركي للعبة: «نحن سعداء جداً بإعلان الحكومة في الوقت المناسب وهذه إشارة ايجابية للجماهير».

وأضاف: «إنها خطوة مهمة جداً في احتفالية كرة القدم ونأمل أن تكون الأجواء مناسبة لاستقبال المزيد من الجماهير في الاستاد إذا سمحت ظروف كورونا».

وستلعب الدنمارك ضد فنلندا وبلجيكا وروسيا في استاد باركن الذي يستضيف أيضاً مباريات بدور 16 بالبطولة التي تأجلت لعام بسبب الوباء، وستقام بين 11 يونيو/ حزيران و11 يوليو/ تموز 2021.

وطالب الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في وقت سابق 12 مدينة، مضيفة بتحديد إمكانية استقبال جماهير في المباريات قبل مطلع إبريل/ نيسان.