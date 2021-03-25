الاقتصاد

"حياة كريمة "بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية "العوامر بحرى" فى سوهاج

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القاهرة - سامية سيد -  

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة إنه للوقوف علي أهم الشكاوي والطلبات الخاصة بالمواطنين بالمراكز السبعة، فقد تم أمس عمل اجتماع بحضور نائب محافظ سوهاج، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومديري مراكز خدمة المواطنين بالمراكز السبعة (المراغة، طما، جرجا، المنشأة والعسيرات، دار السلام، البلينا، ساقلته) وأعضاء مؤسسة حياة كريمة، للوقوف على آلية فحص الشكاوي والطلبات الخاصة بالمشروع القومي حياة كريمة لمتابعتها وحلها في أسرع وقت ممكن.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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