شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى الخميس.. يسجل 49.16 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس الموافق 25-3-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية، ليبلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.16 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.16 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع، فى حين سجل ثباتا في البنك المركزى المصرى 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك مصر عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.92 جنيه للشراء.

52.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.16 جنيه للشراء مقابل أمس كان بـ 49.16 جنيه.

52.27 جنيه للبيع مقابل أمس كان بـ 52.28 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.13 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.94 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.12 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.26 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.73 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.