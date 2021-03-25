شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -3.27% بما يعادل -17.11 نقطة ليستقر على سعر 505.72 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 503.35، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 466.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط