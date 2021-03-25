شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.90% بما يعادل -9.50 نقطة ليستقر السهم على سعر 234.27 دولار، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الاستناد لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، في محاولة أخيرة منه للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لاكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 225.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 254.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه