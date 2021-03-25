شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يصل لمنطقة دعم محورية – تحليل – 25-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.20% بما يعادل -1.28 نقطة ليستقر على سعر 104.97 دولار، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 104.15، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 112.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه